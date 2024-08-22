Dok 1: Bunkerstimmung in den USAJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 22.08.2024: Dok 1: Bunkerstimmung in den USA
44 Min.Folge vom 22.08.2024
In Österreich wurden in der Krise die Regale mit WC Papier leergekauft, in den USA Waffen gehortet. Die Gemeinschaft jener, die sich auf einen Weltuntergang vorbereitet, fühlte sich bestätigt. Im Bunker, versorgt mit Lebensmitteln für Jahre, haben die sogenannten Prepper schon vor der Coronakrise auf bewaffnete Selbstversorgung gesetzt. Die BBC Reporterin Stacey Dooley hat sie in ihren Schutzräumen und Rückzugsorten besucht. Bildquelle: ORF/BBC/Rumpus Media/Candace Davies
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