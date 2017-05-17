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Dok 1

Dok 1: Lügen an der Macht? - Settele prüft, was man noch glauben kann

ORF1Folge vom 17.05.2017
Dok 1: Lügen an der Macht? - Settele prüft, was man noch glauben kann

Dok 1: Lügen an der Macht? - Settele prüft, was man noch glauben kannJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 17.05.2017: Dok 1: Lügen an der Macht? - Settele prüft, was man noch glauben kann

80 Min.Folge vom 17.05.2017

Alternative Fakten, Fake News, Lügenpresse. Als Medienkonsument tut man sich derzeit schwer, die Wahrheit zu erkennen. Auf Politiker, Journalistinnen und Journalisten ist scheinbar kein Verlass mehr und wir alle sind anfällig für Manipulationen und Verschwörungstheorien. Ein Fall für Hanno Settele, der prüft, was man noch glauben kann. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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