Dok 1: Lügen an der Macht? - Settele prüft, was man noch glauben kannJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 17.05.2017: Dok 1: Lügen an der Macht? - Settele prüft, was man noch glauben kann
80 Min.Folge vom 17.05.2017
Alternative Fakten, Fake News, Lügenpresse. Als Medienkonsument tut man sich derzeit schwer, die Wahrheit zu erkennen. Auf Politiker, Journalistinnen und Journalisten ist scheinbar kein Verlass mehr und wir alle sind anfällig für Manipulationen und Verschwörungstheorien. Ein Fall für Hanno Settele, der prüft, was man noch glauben kann. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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