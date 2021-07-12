Dok 1: Kind und Job - Wie schafft ihr das?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.07.2021: Dok 1: Kind und Job - Wie schafft ihr das?
46 Min.Folge vom 12.07.2021
Kann man sich Kinder heute überhaupt noch leisten? Wird aus der arbeitenden Frau mit der Geburt des ersten Kindes plötzlich eine Hausfrau, die sich, wie in den 50ern, um Haushalt, Kind und Mann kümmern muss? Seit vielen Jahren wird die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem aus Sicht der Mütter diskutiert. Wir drehen den Spieß mal um: Schaffen es Männer, Job und Kindern gleichermaßen gerecht zu werden? ORF-Redakteurin Mariella Gittler besucht Mütter und Väter, die die Schwachstellen des Systems aufzeigen. Bildquelle: ORF
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