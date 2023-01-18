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Dok 1

Dok 1: Settele klopft Sprüche

ORF1Folge vom 18.01.2023
Dok 1: Settele klopft Sprüche

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Dok 1

Folge vom 18.01.2023: Dok 1: Settele klopft Sprüche

46 Min.Folge vom 18.01.2023

Wir alle wachsen mit ihnen auf und verwenden sie auch selbst - vor allem in Situationen, in denen uns sonst die Worte fehlen: Lebensweisheiten und Sprichwörter. Hanno Settele geht für Dok 1 den Kalendersprüchen nach, und stellt sich die Frage: Geht es bei all diesen universellen Ratschlägen nicht einfach oft darum, das Gegenüber klein zu machen oder sich die Welt in all ihrer Tragik ein bisschen schöner zu reden? Bildquelle: ORF/BFILM

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