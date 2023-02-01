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Dok 1

Dok 1: Setteles Nachtschicht - Arbeiten wenn andere schlafen

ORF1Folge vom 01.02.2023
Dok 1: Setteles Nachtschicht - Arbeiten wenn andere schlafen

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Folge vom 01.02.2023: Dok 1: Setteles Nachtschicht - Arbeiten wenn andere schlafen

45 Min.Folge vom 01.02.2023

Während wir uns seelenruhig der Nachtruhe hingeben können, müssen andere wach bleiben. Rund eine Viertelmillion Menschen in Österreich arbeitet nachts, zwischen 22:00 und 05:00 früh. Für "DOK 1" legt Hanno Settele selbst eine Nachtschicht ein und trifft diejenigen, deren Wecker dann klingelt, wenn die meisten von uns die Nachttischlampe abdrehen. Bildquelle: ORF/BFILM

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