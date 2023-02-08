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Dok 1

Dok 1: Der unentdeckte Mord

ORF1Folge vom 08.02.2023
Dok 1: Der unentdeckte Mord

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Folge vom 08.02.2023: Dok 1: Der unentdeckte Mord

45 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12

Im vergangenen Jahr starben in Österreich rund 91.000 Menschen. Bei 51 von ihnen lautete die Todesursache: Mord. Doch hinter diesen Zahlen versteckt sich eine unbestimmbare Dunkelziffer: die der unentdeckten Morde. Experten schätzen, dass auf jeden entdeckten Mord ein unentdeckter kommt. Lisa Gadenstätter begibt sich für "DOK1" auf Spurensuche: Im Gespräch mit Gerichtsmedizinern, Staatsanwälten und Kriminologen versucht sie die drängendsten Fragen zu beantworten: Gibt es ihn, den perfekten Mord? Bildquelle: ORF/BFILM

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