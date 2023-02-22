Dok 1
Folge vom 22.02.2023: Dok 1: Die Klimakleber
47 Min.Folge vom 22.02.2023
In dieser DOK1 beleuchtet Lisa Gadenstätter die Welt der Aktivistinnen und Aktivisten und zeigt, was es mit den Menschen auf sich hat, die das Land polarisieren. Dafür ist sie nicht nur hautnah bei einer der größten Klebe-Aktionen am Wiener Praterstern dabei, sondern besucht auch das „Aktionstraining“ der “Letzten Generation”, bei dem die riskanten Vorhaben geübt werden. Im Interview spricht sie mit verschiedensten Aktivistinnen und Aktivisten über Beweggründe, Ängste und Sinnhaftigkeit. Bildquelle: ORF/VIENNA SET
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