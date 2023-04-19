Dok 1: Ich kann nicht anders - Leben unter ZwangJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 19.04.2023: Dok 1: Ich kann nicht anders - Leben unter Zwang
46 Min.Folge vom 19.04.2023
Geschätzte 180.000 Menschen leiden in Österreich an einer oder mehreren Zwangsstörungen. Hanno Settele trifft in dieser "Dok 1"-Ausgabe mutige Menschen, die offen mit ihm über ihre Zwänge sprechen und ihn an ihrem schwierigen Alltag teilhaben lassen. Gemeinsam haben alle Betroffenen das Anliegen, über die Krankheit aufzuklären und ein Bewusstsein in der Bevölkerung für die Probleme von Menschen mit Zwangsstörungen zu schaffen. Diese "Dok 1" zeigt aber auch, welche unterschiedlichen Hilfen es für Betroffene in Österreich gibt. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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