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Dok 1

Dok 1: Ich kann nicht anders - Leben unter Zwang

ORF1Folge vom 19.04.2023
Dok 1: Ich kann nicht anders - Leben unter Zwang

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Folge vom 19.04.2023: Dok 1: Ich kann nicht anders - Leben unter Zwang

46 Min.Folge vom 19.04.2023

Geschätzte 180.000 Menschen leiden in Österreich an einer oder mehreren Zwangsstörungen. Hanno Settele trifft in dieser "Dok 1"-Ausgabe mutige Menschen, die offen mit ihm über ihre Zwänge sprechen und ihn an ihrem schwierigen Alltag teilhaben lassen. Gemeinsam haben alle Betroffenen das Anliegen, über die Krankheit aufzuklären und ein Bewusstsein in der Bevölkerung für die Probleme von Menschen mit Zwangsstörungen zu schaffen. Diese "Dok 1" zeigt aber auch, welche unterschiedlichen Hilfen es für Betroffene in Österreich gibt. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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