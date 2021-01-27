Dok 1: Das wird man wohl noch sagen dürfen!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.01.2021: Dok 1: Das wird man wohl noch sagen dürfen!
46 Min.Folge vom 27.01.2021
Politische Korrektheit hat die Welt besser gemacht, geht aber manchmal zu weit… darin sind sich Lisa Gadenstätter und Hanno Settele prinzipiell einig. Darum entscheidet der Würfel: Herr Settele muss in diesem Film als Verteidiger, Frau Gadenstätter als Kritikerin der PC losziehen! Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Sebastian Schwarz
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