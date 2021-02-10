Dok 1: Ein Chromosom zu vielJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 10.02.2021: Dok 1: Ein Chromosom zu viel
46 Min.Folge vom 10.02.2021
Hanno Settele lässt in dieser Dok1 Folge einem Menschen mit Trisomie 21 den Vortritt und führt mit ihm gemeinsam durch die Sendung. Wie lebt man in einer Welt, die nicht auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten ist? Neben Erfolgsgeschichten von gelungenen Leben mit dem Down Syndrom stehen negative Erlebnisse betroffener Eltern und ihrer Kinder. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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