Dok 1: Wie wehrt sich Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.04.2022: Dok 1: Wie wehrt sich Österreich?
46 Min.Folge vom 20.04.2022
Wie würde sich Österreich verteidigen - und könnten wir das überhaupt? Der Krieg in der Ukraine hat das Sicherheitsgefüge in Europa, das sich nach dem Ende des kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhanges entwickelt hat, in wenigen Tagen völlig neu definiert. Die Idee eines notwendigen Verteidigungskrieges und möglicher Kampfhandlungen mitten in Europa sind plötzlich Realität geworden. Bildquelle: ORF
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