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Dok 1

Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat - Gadenstätter versorgt sich selbst

ORF1Folge vom 16.11.2022
Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat - Gadenstätter versorgt sich selbst

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Folge vom 16.11.2022: Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat - Gadenstätter versorgt sich selbst

45 Min.Folge vom 16.11.2022

Gemüse in der eigenen Wohnung anpflanzen - Lisa Gadenstätter zeigt, wie man sich sogar in der Stadt ein Stückchen selbst versorgen kann. Krisen, sowohl innen- als auch außenpolitisch, verstärken in der Bevölkerung den Wunsch nach Unabhängigkeit: Wie heizen wir unsere Wohnungen, wenn Putin den Gashahn abdreht? Wovon ernähren wir uns, wenn es zu Lieferengpässen kommt? Und wer versorgt uns mit Elektrizität, wenn Kraftwerke still stehen? Bildquelle: ORF/VIENNA SET

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