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Dok 1

Dok 1: Leben ohne Lesen und Schreiben

ORF1Folge vom 24.03.2021
Dok 1: Leben ohne Lesen und Schreiben

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Folge vom 24.03.2021: Dok 1: Leben ohne Lesen und Schreiben

45 Min.Folge vom 24.03.2021

Fast eine Million Österreicher verfügen nur über eine sehr rudimentäre Lese- und Schreibkompetenz. In einer Gesellschaft, in der es als selbstverständlich gilt, lesen und schreiben zu können, sind Hürden vorprogrammiert. Sie müssen Wege finden, um sich in der durch Schrift und Vorschrift geprägten Welt zurechtzufinden: Beim Einkaufen, bei Bankgeschäften, beim Lesen von Menükarten im Restaurant, beim Entziffern von Straßenschildern, Verträgen oder Fahrplänen und bei der Arbeit. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Rosanna Stark

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