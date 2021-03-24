Dok 1: Leben ohne Lesen und SchreibenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 24.03.2021: Dok 1: Leben ohne Lesen und Schreiben
45 Min.Folge vom 24.03.2021
Fast eine Million Österreicher verfügen nur über eine sehr rudimentäre Lese- und Schreibkompetenz. In einer Gesellschaft, in der es als selbstverständlich gilt, lesen und schreiben zu können, sind Hürden vorprogrammiert. Sie müssen Wege finden, um sich in der durch Schrift und Vorschrift geprägten Welt zurechtzufinden: Beim Einkaufen, bei Bankgeschäften, beim Lesen von Menükarten im Restaurant, beim Entziffern von Straßenschildern, Verträgen oder Fahrplänen und bei der Arbeit. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Rosanna Stark
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