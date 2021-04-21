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Dok 1

Dok 1: Das Impfdesaster

ORF1Folge vom 21.04.2021
Dok 1: Das Impfdesaster

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Folge vom 21.04.2021: Dok 1: Das Impfdesaster

46 Min.Folge vom 21.04.2021

"Wann werde ich geimpft?" - das fragen sich derzeit Millionen Österreicher. Trotz Jubelmeldungen um vorgezogene Dosen und Tages-Impfrekorde bleibt eine Tatsache bestehen: In Österreich und der ganzen EU wird zu langsam geimpft. Während die Briten schon im Pub feiern und die Israelis das Land aufsperren, sind wir noch im Lockdown. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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