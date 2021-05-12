Dok 1: Die Jungen sollen sich zamreißenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 12.05.2021: Dok 1: Die Jungen sollen sich zamreißen
45 Min.Folge vom 12.05.2021
DOK 1 zeigt, welche Spuren home schooling, social distancing und das Leben im Lockdown hinterlassen haben. Isolation, Einsamkeit und Zukunftsängste führen zu Depressionen, Ess- und Schlafstörungen, Medikamenten-, Drogen- und Alkoholmissbrauch und im schlimmsten Fall zu täglichen Suizidgedanken. Lisa Gadenstätter fragt, wie sich die Corona Krise auf die Seele der österreichischen Jugend auswirkt und trifft mutige junge Frauen und Männer, die erzählen, wie sie mit den psychischen Belastungen seit Beginn der Pandemie umgegangen sind. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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