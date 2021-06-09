Dok 1: Wir sind Spitze! Schlacht der RekordeJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 09.06.2021: Dok 1: Wir sind Spitze! Schlacht der Rekorde
46 Min.Folge vom 09.06.2021
Hanno Settele und Lisa Gadenstätter gehen in der neuen Dok 1 „Wir sind Spitze!“ für uns durchs Feuer - und zwar wortwörtlich. Die Sendung nimmt die ZuseherInnen mit auf die Suche nach den abenteuerlichsten und skurrilsten Rekorden, die Österreich zu bieten hat. Sie treffen dabei auf Menschen, die oftmals nicht gegen ihre Mitmenschen, sondern die Urgewalten der Natur antreten. Bildquelle: ORF/BFILM
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