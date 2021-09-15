Dok 1: Die Straße gehört mir!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 15.09.2021: Dok 1: Die Straße gehört mir!
48 Min.Folge vom 15.09.2021
Auf den Straßen der österreichischen Städte herrscht aufgeheizte Stimmung. Es gibt nicht nur immer mehr Autos und Lastwägen, sondern auch Fahrräder und E-Roller. Stau ist Teil des Alltags, in den Städten werden Fahrverbote für PKWs diskutiert - ein Verdrängungskampf scheint zu toben. Lisa Gadenstätter und Hanno Settele starten einen Selbstversuch und stellen sich den Problemen der österreichischen Verkehrspolitik. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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