Dok 1: Endstation Impfpflicht?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 22.09.2021: Dok 1: Endstation Impfpflicht?
48 Min.Folge vom 22.09.2021
Die vierte Corona-Infektionswelle rollt durchs Land: Operationen werden verschoben, hunderte Schulklassen sind in Quarantäne, und die FFP2-Maske wird wieder zum Alltagsgegenstand. In einer Sache ist sich das Land einig: Es soll keine Lockdowns mehr geben. Abgesehen davon zeigt sich Österreich allerdings tief gespalten. Lisa Gadenstätter und Hanno Settele sprechen in dieser "Dok 1" mit Vertretern beider Lager und hören sich deren Argumentationen an. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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