Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Endstation Impfpflicht?

ORF1Folge vom 22.09.2021
Dok 1: Endstation Impfpflicht?

Dok 1: Endstation Impfpflicht?Jetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 22.09.2021: Dok 1: Endstation Impfpflicht?

48 Min.Folge vom 22.09.2021

Die vierte Corona-Infektionswelle rollt durchs Land: Operationen werden verschoben, hunderte Schulklassen sind in Quarantäne, und die FFP2-Maske wird wieder zum Alltagsgegenstand. In einer Sache ist sich das Land einig: Es soll keine Lockdowns mehr geben. Abgesehen davon zeigt sich Österreich allerdings tief gespalten. Lisa Gadenstätter und Hanno Settele sprechen in dieser "Dok 1" mit Vertretern beider Lager und hören sich deren Argumentationen an. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Alle verfügbaren Folgen