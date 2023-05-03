Dok 1: Künstliche Intelligenz - Wer braucht noch Menschen?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 03.05.2023: Dok 1: Künstliche Intelligenz - Wer braucht noch Menschen?
47 Min.Folge vom 03.05.2023
Lisa Gadenstätter geht in dieser Dok 1 den brennendsten Fragen nach - macht KI unser Leben besser oder reißt sie neue Gräben in der Gesellschaft auf? Wer profitiert, wer bleibt auf der Strecke? Sind wir den technologischen Entwicklungen hilflos ausgeliefert - oder schaffen wir es, Künstliche Intelligenzen zu regulieren, wie es die EU gerade plant? Wer verhindert eigentlich, dass die Maschinen irgendwann einmal die Kontrolle übernehmen? Bildquelle: ORF/BFILM
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