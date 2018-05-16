Dok 1: Reich ohne Leistung - Settele über geschenkten Reichtum und vererbte ArmutJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 16.05.2018: Dok 1: Reich ohne Leistung - Settele über geschenkten Reichtum und vererbte Armut
79 Min.Folge vom 16.05.2018
Settele über geschenkten Reichtum und vererbte Armut: In der neuen Reportage widmet sich Hanno Settele einem Thema, über das niemand so gerne spricht, denn Erben bedeutet schließlich auch Sterben. Settele trifft auf die unterschiedlichsten Erben und Nicht-Erben und erfährt, welchen Einfluss Erbschaften auf ihr Leben haben. Bildquelle: ORF
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