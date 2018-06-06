Dok 1: Wer braucht die Männer? - Settele über ein AuslaufmodellJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 06.06.2018: Dok 1: Wer braucht die Männer? - Settele über ein Auslaufmodell
Sie sollen Geld nach Hause bringen und sich gleichzeitig viel um die Familie kümmern. Felsen in der Brandung sein und doch Gefühle zeigen. Frauen bestärken, aber keine Waschlappen sein. Niemanden belästigen, aber doch den ersten Schritt tun. Sie sind Väter, Brüder und Söhne - sie sind Männer und ihre Welt gerät aus den Fugen. Tausende Jahre gaben Männer den Ton an, doch damit ist vorbei! Mehr Frauen als Männer schließen jedes Jahr ihre Ausbildungen ab. Aus strukturschwachen Regionen wandern junge Frauen in die Städte ab. Frauen lassen sich nicht mehr zurückhalten, jetzt sind es die Männer, die zurückbleiben. Hanno Settele sucht die Antwort auf die Frage: Was heißt es heute, ein Mann zu sein und wie funktioniert das eigentlich? Bildquelle: ORF/Neulandfilm