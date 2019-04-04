Dok 1: Winzig - Auf die Größe kommt es an (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 04.04.2019: Dok 1: Winzig - Auf die Größe kommt es an (2/2)
45 Min.Folge vom 04.04.2019
Warum ist die Erde nicht so groß wie der Jupiter und wir Menschen nicht so klein wie Ameisen? Was würde passieren, wenn wir die Größenverhältnisse auf der Erde und im Weltall verändern könnten? Sind die Maßstäbe im Universum und auf der Erde veränderlich? Der zweite Teil dieses erfrischenden Zweiteilers geht der Frage nach, welche Konsequenzen es auf unser Leben hätte, wäre alles winzig. Oder würde es uns in dieser Form gar nicht geben? Dok 1 entführt in eine faszinierende Parallelwelt und bietet tiefe Einblicke in das Wesen der Natur. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Jasper James
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