Dok 1: Der Supermensch - Die Jagd nach dem perfekten IchJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 11.04.2019: Dok 1: Der Supermensch - Die Jagd nach dem perfekten Ich
45 Min.Folge vom 11.04.2019
Die kranke Reise zum besseren Ich. Alle anderen sind fitter, besser organisiert, erfolgreicher. Faris Rahoma möchte wissen, wie er das Beste aus seinem Ich macht. Auf seiner Reise begegnet er Aufräumexpertinnen und Yogabesessenen, Selbstoptimierungs-Entrepreneuren und einer Verkäuferin mit Chip im Unterarm. Und Faris trifft jene, die sich der Selbstoptimierung verweigern. Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Josef Böhm
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1