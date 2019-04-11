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Dok 1

Dok 1: Der Supermensch - Die Jagd nach dem perfekten Ich

ORF1Folge vom 11.04.2019
Dok 1: Der Supermensch - Die Jagd nach dem perfekten Ich

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Folge vom 11.04.2019: Dok 1: Der Supermensch - Die Jagd nach dem perfekten Ich

45 Min.Folge vom 11.04.2019

Die kranke Reise zum besseren Ich. Alle anderen sind fitter, besser organisiert, erfolgreicher. Faris Rahoma möchte wissen, wie er das Beste aus seinem Ich macht. Auf seiner Reise begegnet er Aufräumexpertinnen und Yogabesessenen, Selbstoptimierungs-Entrepreneuren und einer Verkäuferin mit Chip im Unterarm. Und Faris trifft jene, die sich der Selbstoptimierung verweigern. Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Josef Böhm

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