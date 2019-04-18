Dok 1: Off - Auszeit vom digitalen WahnsinnJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 18.04.2019: Dok 1: Off - Auszeit vom digitalen Wahnsinn
46 Min.Folge vom 18.04.2019
Leben ohne Handy, Laptop und Internet. Host Mariella Gittler macht den Selbstversuch. Beherrschen wir die digitale Welt oder beherrscht sie uns? Dok 1 trifft Detox-Coaches, Firmen ohne Email und von Sucht Betroffene. Mariella Gittler besucht Auszeit-Seminare, offline-Hotels und Ö3 Star Robert Kratky, der über seine starke online Präsenz nachdenkt. Eine Dok 1 Reise vom digitalen Wahnsinn zum offline-Leben. Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner
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