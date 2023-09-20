Dok 1: Die verschwundene Seuche - was wurde aus Covid-19?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.09.2023: Dok 1: Die verschwundene Seuche - was wurde aus Covid-19?
46 Min.Folge vom 20.09.2023
Im Mai dieses Jahres hat die Weltgesundheitsorganisation den Notstand ob der Covid-19 Pandemie offiziell aufgehoben. War es das also? Was wissen wir heute, dreieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie über das Virus? War die Lage in den Kliniken tatsächlich so katastrophal, wie die Medien berichteten? An das erschreckende Foto des Militärkonvoi mit Särgen aus der italienischen Stadt Bergamo werden sich so manche erinnern. Um die Entstehung dieses Bildes ranken sich bis heute einige Legenden - Dok1 geht ihnen auf den Grund. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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