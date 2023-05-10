Dok 1: Spermageddon - Sterben wir bald aus?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 10.05.2023: Dok 1: Spermageddon - Sterben wir bald aus?
46 Min.Folge vom 10.05.2023
Es ist ein absolutes Tabuthema. Über Probleme mit der männlichen Zeugungsfähigkeit spricht „Mann“ nicht. Und doch schlagen internationale Studien Alarm und zeigen einen rasanten Rückgang, sowohl in der Anzahl als auch in der Qualität der Spermien. Pessimistische Stimmen sagen sogar, dass die heutigen Männer nur noch halb so zeugungsfähig sind, wie ihre Großväter es noch waren. Hanno Settele geht in dieser Dok-1-Folge der Frage nach, wie schlecht es wirklich um die Qualität der Spermien österreichischer Männer steht. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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