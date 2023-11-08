Dok 1: Comeback der Bunker - wohin im Ernstfall?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.11.2023: Dok 1: Comeback der Bunker - wohin im Ernstfall?
Technologisierung, personelle und materielle Engpässe, globale Konflikte, Hacker-Kollektive und Naturkatastrophen: Gefahren für moderne Gesellschaften gibt es genug. Und nicht nur die schräg und eigentümlich wirkenden Prepper bereiten sich vor - im Extremfall würde das Land von einem streng geheimen Bunker in Salzburg aus regiert werden. Doch was passiert mit der Bevölkerung? Könnten wir ebenfalls in solchen Schutzräumen Zuflucht suchen, wie beispielsweise in jenen, die noch immer unter Wien existieren? Die Schweiz gilt hier als Musterbeispiel. 8,6 Millionen Menschen finden in dafür ausgelegten Bunkern Platz. Die meisten dieser Schutzräume fassen zwischen 20 und 200 Personen. Hat der österreichische Staat hier für den Fall der Fälle ebenfalls so gut für seine Bürgerinnen und Bürger vorgesorgt? Bildquelle: ORF/Neuland Film