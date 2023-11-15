Dok 1: Trautes Heim - Niemals mein!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 15.11.2023: Dok 1: Trautes Heim - Niemals mein!
47 Min.Folge vom 15.11.2023
Ob Eigenheim oder zur Miete – die Kosten fürs Wohnen, für unser Dach überm Kopf, sind in jüngster Zeit massiv gestiegen: Miete, Betriebskosten, Gas und Strom haben ordentlich zugelegt und der Traum vom Eigenheim ist für viele in weite Ferne gerückt. Denn seit August vergangenen Jahres wurden die Kreditvergabe-Regeln fürs Eigenheim massiv verschärft. Selbst Gutverdienern dürfen Banken kaum noch Kredite für die eigenen vier Wände gewähren. Was uns in Österreich bleibt, ist das Wohnen zur Miete. Doch was bedeutet es, zur Miete verdammt zu sein? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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