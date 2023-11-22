Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Auf Schnäppchenjagd - Österreich spart

ORF1Folge vom 22.11.2023
Dok 1: Auf Schnäppchenjagd - Österreich spart

Dok 1: Auf Schnäppchenjagd - Österreich spartJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 22.11.2023: Dok 1: Auf Schnäppchenjagd - Österreich spart

45 Min.Folge vom 22.11.2023

Unser gewohnter Lebensstandard kostet Geld, viel Geld - und manchen noch mehr als anderen! Wer spart, gewinnt und wer spart, ist smart! In dieser Dok1 macht sich Hanno Settele auf die Suche nach kleinen Methoden, um im Alltag Geld zu sparen. Zudem wird die menschliche Psyche beleuchtet es stellt sich heraus, warum Geldausgeben uns Schmerzen verursacht und warum wir unsere Psyche durchschauen müssen, um weniger einzukaufen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Alle verfügbaren Folgen