Hanno Settele will es wissen: Was passiert, wenn es im ganzen Land plötzlich dunkel wird? Er wagt das Experiment und spielt den Ernstfall durch: Eine Woche Blackout. Wie lange hält eine Gesellschaft einen flächendeckenden Stromausfall aus? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten, in Reportagen bei denen, die ein Funktionieren der Gesellschaft und des Staates im Fall der Fälle garantieren sollen und am eigenen Leib geht Hanno Settele dieser Fragen nach. Bildquelle: ORF/BFILM
