Dok 1
Folge vom 31.01.2024: Dok 1: Jung und Kriminell
46 Min.Folge vom 31.01.2024
Der Blick auf die Kriminalstatistik ist ernüchternd: Bei Unmündigen zwischen 10 und 14 Jahren hat sich die Anzahl der Tatverdächtigen seit 2013 verdoppelt, die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen zwischen 14- und 16-Jährigen ist um ein Drittel gestiegen. Lisa Gadenstätter will wissen: Wieso geraten Jugendliche und sogar Kinder auf die schiefe Bahn? Welche Rolle spielt ihre Herkunft, ihr familiärer Hintergrund, ihr sozialer Status ? Welche Schuld tragen Gesellschaft und Politik - und wie kann man verhindern, dass junge Menschen zu Verbrechern werden? Bildquelle: ORF/BFILM/
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