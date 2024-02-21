Dok 1: Traumjob Influencer - Viel Geld für Nix?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 21.02.2024: Dok 1: Traumjob Influencer - Viel Geld für Nix?
46 Min.Folge vom 21.02.2024
Mit einem 30-Sekunden Video auf Social Media verdienen Teenager heute ein Monatsgehalt. Astronaut und Rockstar waren einmal: Der Traumjob der Generation Z ist Influencer. Sie haben Millionen Follower und beeinflussen damit nicht nur die Jugend. Alter Weisser Babyboomer-Mann Settele wagt den Versuch, in diese Welt einzutauchen: Was um Himmels Willen ist da los? Was ist das für ein Beruf? Hanno blickt hinter die schillernde Fassade und spricht mit Top-Influencern wie Jeremy Fragrance, Anna Strigl und Co. Bildquelle: ORF/Hashtag/Jann Doll
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0