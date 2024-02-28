Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter DruckJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 28.02.2024: Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck
46 Min.Folge vom 28.02.2024
2093 Gemeinden mit ebenso vielen Bürgermeistern bzw. Bürgermeisterinnen gibt es in Österreich. Sie haben, im Vergleich zu Bundespolitikern, einerseits viel Macht, andererseits eine immens hohe Belastung, die durch die überbordende Bürokratie und oftmals direkten Anfeindungen und Bedrohungen aus der Bevölkerung herrührt. Lisa Gadenstätter macht einen Roadtrip durch einige Gemeinden Österreichs und erfährt dabei viel Aufreibendes über den beruflichen und seelischen Druck unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und auch Erstaunliches über die Unterschiede im Verdienst. Bildquelle: ORF/Neuland Film
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