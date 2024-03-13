Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendeltJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 13.03.2024: Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendelt
46 Min.Folge vom 13.03.2024
Pendeln gehört zur österreichischen Identität. Immerhin gibt es hierzulande 2,3 Millionen Menschen, die pendeln. Das kostet sie Zeit, Geld und Nerven. Lisa Gadenstätter begleitet in „Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendelt“ Pendlerinnen und Pendler auf ihrem mühsamen Weg zur Arbeit und fragt nach: Wie könnten Alternativen aussehen – auch der Umwelt zuliebe? Bildquelle: ORF/BFILM
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