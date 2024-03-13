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Dok 1

Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendelt

ORF1Folge vom 13.03.2024
Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendelt

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Dok 1

Folge vom 13.03.2024: Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendelt

46 Min.Folge vom 13.03.2024

Pendeln gehört zur österreichischen Identität. Immerhin gibt es hierzulande 2,3 Millionen Menschen, die pendeln. Das kostet sie Zeit, Geld und Nerven. Lisa Gadenstätter begleitet in „Dok 1: Leere Kilometer? Österreich pendelt“ Pendlerinnen und Pendler auf ihrem mühsamen Weg zur Arbeit und fragt nach: Wie könnten Alternativen aussehen – auch der Umwelt zuliebe? Bildquelle: ORF/BFILM

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