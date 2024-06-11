Dok 1: Deutschland sandelt ab - Vom Musterschüler zum Sorgenkind?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 11.06.2024: Dok 1: Deutschland sandelt ab - Vom Musterschüler zum Sorgenkind?
46 Min.Folge vom 11.06.2024
Hanno Settele – ein echter Vorarlberger mit deutschem Pass – findet die aktuellen Entwicklungen in Deutschland eher beunruhigend. Seiner Meinung nach läuft gerade vieles nicht so, wie es sollte – wirtschaftlich, sozial und politisch. Er macht sich daher auf die Reise von Wien nach Berlin, um herauszufinden, wie es um Deutschland wirklich steht und was das für Österreich bedeuten könnte. Bildquelle: ORF/BFILM
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