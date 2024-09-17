Dok 1
Folge vom 17.09.2024: Dok 1: Wo ist mein Packerl?
47 Min.Folge vom 17.09.2024
Wir alle kaufen vermehrt im Internet ein und mit den Online-Käufen wächst auch die Anzahl der ausgelieferten Packerl. Die Zahl der Paketsendungen steigt seit dem Jahr 2016 kontinuierlich an. Lisa Gadenstätter möchte sich in der „Dok 1“-Ausgabe anschauen, was hinter dem System steht, wer die Menschen sind, die unsere Pakete liefern, und wie ihr oft sehr anstrengender Arbeitsalltag aussieht. Außerdem geht sie der Frage nach: Ist es Systemversagen oder Faulheit, wenn ein Packerl sofort im Abholshop landet? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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