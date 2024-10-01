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Dok 1

Dok 1: Ich miete mir mein Leben

ORF1Folge vom 01.10.2024
Dok 1: Ich miete mir mein Leben

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Folge vom 01.10.2024: Dok 1: Ich miete mir mein Leben

46 Min.Folge vom 01.10.2024

Zwar ist in Österreich wohl kaum etwas so erstrebenswert wie Eigentum - in der „Dok1“-Ausgabe „Ich miete mir mein Leben“ geht es aber nicht um eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus. Hier geht es um Dinge wie Zahnbürsten. Denn mittlerweile lässt sich alles, was ein Mensch zum Leben braucht, mieten. Hanno Settele spürt dem Konsum-Trend zum Mieten und Ausleihen nach: Ist „Mieten statt Kaufen“ tatsächlich ein Lebensstil, den man sich aussucht, oder die einzige Möglichkeit, die man hat? Wann lohnt es sich zu mieten und: Was lässt sich eigentlich alles mieten? Bildquelle: ORF/BFILM

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