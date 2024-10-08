Dok 1: Raus mit den Touristen!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 08.10.2024: Dok 1: Raus mit den Touristen!
46 Min.Folge vom 08.10.2024
Ob Barcelona oder Dürnstein, viele europäische Städte eint ein Problem: Sie leben vom Tourismus, aber kämpfen mit Overtourism. Massen von TouristInnen pilgern durch die Städte, belagern Badeorte und quetschen sich auf Berggipfel, während Einheimische langsam auf die Barrikaden gehen. Denn: Mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit hat das, was in den betroffenen Regionen passiert, kaum mehr was zu tun. Eine Reise durch Österreich, einem Land zwischen Gastfreundschaft und Tourismusmüdigkeit. Bildquelle: ORF/BFILM
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