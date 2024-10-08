Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Raus mit den Touristen!

ORF1Folge vom 08.10.2024
Dok 1: Raus mit den Touristen!

Dok 1: Raus mit den Touristen!Jetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 08.10.2024: Dok 1: Raus mit den Touristen!

46 Min.Folge vom 08.10.2024

Ob Barcelona oder Dürnstein, viele europäische Städte eint ein Problem: Sie leben vom Tourismus, aber kämpfen mit Overtourism. Massen von TouristInnen pilgern durch die Städte, belagern Badeorte und quetschen sich auf Berggipfel, während Einheimische langsam auf die Barrikaden gehen. Denn: Mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit hat das, was in den betroffenen Regionen passiert, kaum mehr was zu tun. Eine Reise durch Österreich, einem Land zwischen Gastfreundschaft und Tourismusmüdigkeit. Bildquelle: ORF/BFILM

Alle verfügbaren Folgen