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Dok 1

Dok 1: Abenteuer Stromrechnung

ORF1Folge vom 15.10.2024
Dok 1: Abenteuer Stromrechnung

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Folge vom 15.10.2024: Dok 1: Abenteuer Stromrechnung

46 Min.Folge vom 15.10.2024

Die Preise für Energie sind in den letzten Jahren in Österreich für den Verbraucher massiv gestiegen, wohingegen die sich oft in Staatsbesitz befindlichen Energieanbieter fette Gewinne einfuhren. Wer allerdings hofft, aus den unzähligen Positionen einer Haushaltsstromrechnung Aufschluss über die Gründe dafür zu finden, bleibt meist enttäuscht, denn diese richtig zu entschlüsseln, gleicht oft einer Wissenschaft. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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