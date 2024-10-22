Dok 1: 3 Tage wach - Lisa macht durchJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 22.10.2024: Dok 1: 3 Tage wach - Lisa macht durch
47 Min.Folge vom 22.10.2024
In dieser Ausgabe von Dok 1 wagt ORF-Moderatorin Lisa Gadenstätter ein heikles Experiment: Über die gesamte Dauer der Dreharbeiten - drei Tage und zwei Nächte lang - will sie ohne Schlaf auskommen. Schlafstörungen in verschiedensten Formen betreffen uns alle - vom Manager bis zur Mutter. Ein- und Durchschlafprobleme können zu einer ernsthaften Belastung für Körper und Geist werden. Was akuter Schlafmangel mit uns machen kann, findet Lisa Gadenstätter in ihrer neuen Dok 1 heraus. Bildquelle: ORF/V-set/Alex Wieser
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