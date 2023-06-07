Dok 1: Österreich ohne Gletscher - Na und?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 07.06.2023: Dok 1: Österreich ohne Gletscher - Na und?
45 Min.Folge vom 07.06.2023
Österreichs Gletscher sind letztes Jahr mit einer dramatischen Geschwindigkeit geschmolzen. Der Alpenverein, der seit über 100 Jahren Gletscherforschung betreibt, spricht von einer Rekordschmelze. In 20 bis 30 Jahren werden die ersten Gletscher in Österreich verschwunden sein. Lisa Gadenstätter stellt in dieser Dok 1 die Frage, welche Auswirkungen die Gletscherschmelze hat. Wie wird sich unsere Umwelt, die Wirtschaft und die Gesellschaft verändern? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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