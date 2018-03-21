Dok 1: Schluss mit Schuld - Was der Holocaust mit mir zu tun hatJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 21.03.2018: Dok 1: Schluss mit Schuld - Was der Holocaust mit mir zu tun hat
52 Min.Folge vom 21.03.2018
Warum sollte man sich 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnern und was haben die Geschehnisse von damals mit dem Leben der Menschen von heute zu tun? Drei Generationen nach den Schrecken des Holocaust macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Warum und dem Wie von Erinnerungskultur und spricht mit Zeitzeugen.
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