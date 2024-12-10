Dok 1: FOREVER! Die JubiläumsausgabeJetzt kostenlos streamen
In den vergangenen zehn Jahren ist „Dok 1“ zu einem Fixpunkt in ORF 1 geworden. Jeden Mittwoch werden im Hauptabendprogramm spannende, relevante und aktuelle Themen von Lisa Gadenstätter und Hanno Settele vorgestellt und besprochen. Die beiden Hosts treffen Menschen im In- und Ausland, hören zu, fragen nach und schaffen es, komplexe Inhalte leicht verständlich zu kommunizieren. Aber vor allem geben sie den Ängsten und Nöten der Österreicher eine Stimme! Kein Wunder also, dass sie zu Stammgästen in vielen österreichischen Wohnzimmern geworden sind. Zur Jubiläumsausgabe treffen Gadenstätter und Settele einander im Wiener Filmcasino und schauen gemeinsam Ausschnitte aus ihren persönlichen Lieblingssendungen an. Seit 2014 hat der ORF 187 „Dok 1“-Dokumentationen selbst produziert. Die beiden können also aus dem Vollen schöpfen und zeigen ihre Auswahl der besten Szenen und der wichtigsten Gäste. Bildquelle: ORF/Hans Leitner