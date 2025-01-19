dokFilm: Zeichnen aus ProtestJetzt kostenlos streamen
Regisseurin Laura Nix analysiert in ihrer Doku die Herausforderungen, vor denen die US-Demokratie nach der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten steht. Hauptprotagonistin ist die renommierte Karikaturistin und Pulitzer-Preisträgerin Ann Telnaes, die bis Anfang dieses Jahres in der Washington Post die Komplexität des amerikanischen politischen Systems satirisch beleuchtete und scharfe Kritik an der politischen Heuchelei übte. Nachdem ihre Karikatur über Amazon Gründer und Washington Post Eigentümer Jeff Bezos nach Trumps Wahl abgelehnt wurde, kündigte sie. Sie habe mit der Zeichnung Kritik an der Anbiederung milliardenschwerer Tech- und Medienchefs an Donald Trump üben wollen. Historiker und führende Politkommentatoren geben in der Doku auf humorvolle Weise Einblicke in die Geschichte des Landes und die mehr als 200 Jahre alte Verfassung des Landes, die aufgrund fehlender Reformen zur Verstärkung der Krise in den USA wesentlich beiträgt. Die Doku bietet ein tieferes Verständnis für die Wahl und ihre Auswirkungen auf die Zukunft der Demokratie in den Vereinigten Staat. Bildquelle: ORF/Clin d’oeil films
