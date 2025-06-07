Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co. (9/10): Die Unbestechlichen

ORF2Staffel 1Folge 19vom 07.06.2025
Dolce Vita & Co. (9/10): Die Unbestechlichen

Dolce Vita & Co. (9/10): Die UnbestechlichenJetzt kostenlos streamen

Dolce Vita & Co.

Folge 19: Dolce Vita & Co. (9/10): Die Unbestechlichen

46 Min.Folge vom 07.06.2025

Dunkle Wolken ziehen sich über dem Dolce Vita zusammen: Eine Steuerprüfung ist angesagt, aber der zerstreute Steuerberater kann die Unterlagen von den vergangenen Jahren nicht finden. Zu allem Überfluss taucht auch noch Frau Schwarz auf, die das Haus, in dem sich das Restaurant befindet, von ihrem Mann geerbt hat und für sich zu einer Goldgrube machen will. Das Privatleben Marios wenigstens wird wieder etwas besser - er zieht zurück zu Marianne und den Kindern. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Gerhard Bronner (Steuerberater Dr. Schaler) Viktoria Schubert (Steuerprüferin) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Wolfgang Pissecker (Christian) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Regie: Claudia Jüptner Drehbuch: Anders Stenmo W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dolce Vita & Co.
ORF2
Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co.

Alle 1 Staffeln und Folgen