Dolce Vita & Co. (9/10): Die UnbestechlichenJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co.
Folge 19: Dolce Vita & Co. (9/10): Die Unbestechlichen
Dunkle Wolken ziehen sich über dem Dolce Vita zusammen: Eine Steuerprüfung ist angesagt, aber der zerstreute Steuerberater kann die Unterlagen von den vergangenen Jahren nicht finden. Zu allem Überfluss taucht auch noch Frau Schwarz auf, die das Haus, in dem sich das Restaurant befindet, von ihrem Mann geerbt hat und für sich zu einer Goldgrube machen will. Das Privatleben Marios wenigstens wird wieder etwas besser - er zieht zurück zu Marianne und den Kindern. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Gerhard Bronner (Steuerberater Dr. Schaler) Viktoria Schubert (Steuerprüferin) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Wolfgang Pissecker (Christian) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Regie: Claudia Jüptner Drehbuch: Anders Stenmo W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick