Dolce Vita & Co. (1/10): Alles FassadeJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 13: Dolce Vita & Co. (1/10): Alles Fassade
Unter größter Kraftanstrengung ist es Mario und seiner Crew gelungen, das "Dolce Vita" zu renovieren. Der Gastraum strahlt in neuem Licht und edlem Dekor. Von außen sieht man den Glanz allerdings nicht - die Hausfassade ist schlicht in skandalösem Zustand. Frau Schwarz, die Hausbesitzerin, weigert sich strikt, irgendwelche Instandsetzungsarbeiten zu veranlassen. Mehr noch: Als Mario die Sache selbst in die Hand nimmt, beauftragt Frau Schwarz einen windigen Advokaten mit einer Räumungsklage gegen Mario. Zu allem Überfluss kehrt auch noch Marios frühere Geliebte Ute nach Wien zurück und versetzt Marios wiedergewonnenes Eheglück in Turbulenzen. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Elke Winkens (Ute) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Wolfgang Pissecker (Christian) Birgit Machalissa (Lerch) Andreas Herzog Klaus Göschl Drehbuch: Anders Stenmo W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Ali Schafler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick