Dolce Vita & Co. (3/10): HarakiriJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 15: Dolce Vita & Co. (3/10): Harakiri
Marios Vater Hans kommt niedergeschlagen und grantig aus dem Urlaub zurück. Griesgrämig zieht er sich in seine Wohnung zurück und will seine Ruhe haben. Mario macht sich Sorgen um Hans, endgültig Feuer am Dach ist aber, als sich die Hinweise mehren, dass sich Hans eventuell das Leben nehmen will. Während sich Mario fieberhaft um eine möglichst lückenlose und unauffällige Überwachung seines Vaters bemüht, kümmert sich Lisa auf ihre Art um ihren Opa: Was Hans aus ihrer Sicht braucht, ist eine neue Frau an seiner Seite. Über eine Onlinepartnerbörse arrangiert sie mehrere Rendezvous. Überraschenden Besuch erhält Frau Schwarz: Ihre Tochter Lea steht plötzlich vor der Tür. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Dolores Schmidinger (Annamaria) Brigitte Neumeister (Frau Steinbrecher) Michael Steinocher Birgit Machalissa (Frau Lerch) Eva Billisich Susanne Widl Regie: Claudia Jüptner Drehbuch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Wolfgang Fuhrmann
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick