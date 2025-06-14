Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie sich herausstellt, hat Lea Schwarz vor, länger in Wien zu bleiben. Über die Vermittlung von Doktor Bauer bekommt Lea einen Job im Dolce Vita. Nicht nur dort erregt die attraktive Frau Aufsehen unter den anwesenden Männern: Ein Gast - zugleich Kandidat einer stramm anständigen Partei - besteht darauf, dass Lea zu ihm nach Hause kommt, um bei seiner Geburtstagsfeier zu servieren. Währenddessen gerät Marianne in ihrem Job wegen der Intrige ihres Ex-Lovers Christian in immer größere Schwierigkeiten. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Wolfgang Pissecker (Christian) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Eva Billisich Erich Schleyer Andreas Lust Fritz Goblirsch Regie: Claudia Jüptner Drehbuch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican

