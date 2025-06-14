Dolce Vita & Co. (5/10): Die SchweinemörderJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 17: Dolce Vita & Co. (5/10): Die Schweinemörder
Ein Geburtstagsjubilar, der im Dolce Vita feiert, bekommt von seinen Freunden ein Ferkel geschenkt. Was tun? Dankbar greift der Beschenkte die Idee eines Spanferkelessens auf, das Dolce Vita soll sich um das Notwendige kümmern. Das Problem ist nur, dass das neue Haustier in kürzester Zeit allen ans Herz wächst. Ganz besonders Lisa setzt sich mit allen Kräften für das Wohl des Schweinderls ein. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Klaus Rott (Gärtner) Gudrun Tielsch (Beate) Peter Faerber Ulla Weigerstorfer Michael Rast Peter Josch Regie: Claudia Jüptner Drehbuch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
