Dolce Vita & Co. (9/10): Das DuellJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 27: Dolce Vita & Co. (9/10): Das Duell
Spannungen im Dolce Vita: Nicht genug damit, dass das Lokal einen heiklen Popstar als Cateringkunden hat. Marianne, die das Angebot nach Dornbirn doch nicht angenommen hat, greift Mario bei der Geschäftsführung unter die Arme – etwas zu viel, wie er meint. Außerdem ist die frühere Köchin Emmi als neue Verstärkung in der Küche. Eine Situation, die für den sensiblen Chefkoch Boris schlicht untragbar ist. Ein Wettkochen soll Klarheit schaffen. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Elke Winkens (Ute) Heinz Petters (Bernd) Peter Lodynski (Karli )Walter Langer Katharina Stemberger Monika Tajmar (Hilde) Regie: Claudia Jüptner Buch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
